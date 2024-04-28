МИД РФ объяснил очереди на границе усилением мер из-за террористической угрозы

Мария Захарова

CentralAsia (CA) - Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности после масштабного теракта 22 марта в «Крокус Сити Холл» и в связи с сохранением террористической угрозы. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, очереди на границе объясняются необходимостью проверочных мероприятий, осуществляемых органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу.

Захарова считает преувеличением информацию в СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств.

«На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста», - сказала она.

«При этом более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и, таким образом, получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней», - отметила Захарова.