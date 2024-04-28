МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

Ранее в СМИ сообщалось, что граждан Таджикистана, въезжающих в Россию через казахско-российскую границу тщательно досматривают. На границе образуются очереди.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что это связано с усилением мер безопасности из-за сохраняющейся террористической угрозы.

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