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Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане вновь ожидаются сильные осадки и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу «Казгидродмета», с атмосферными фронтальными разделами в северных и южных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки.

На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман. Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки -2°С.

Также синоптики отметили, что на большей части Мангистауской, в центре и на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской области сохраняется, на севере Жетысуской, на юге Абайской, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

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