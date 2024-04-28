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На казахстанско-китайской границе ночью произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) -  На казахстанско-китайской границе в 04:58 28 апреля произошло землетрясение, сообщает Институт сейсмологии Казахстана.

Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на северо-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана.

Магнитуда составила 4.8. Глубина 10 км.

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