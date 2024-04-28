Более 10 тыс. медиков из Узбекистана смогут устроиться на работу в Великобританию

// Chokniti Khongchum

CentralAsia (UZ) - Более 10 тыс. медиков из Узбекистана смогут устроиться на работу в больницы Великобритании, сообщает «Дунё».

Представители рекрутингового агентства «NEU Professionals», Королевского колледжа медсестер, Университета Ковентри и Центра «Специализированные языковые курсы» посетили Узбекистан.

По итогам состоявшихся переговоров достигнута договоренность о приеме на работу более 10 тысяч представителей медицинской сферы из Узбекистана в больницы Великобритании с обучением их иностранным языкам и выплатой ежемесячной заработной платы в размере 3 тысяч долларов США.