На Гуанчжоу обрушилось торнадо, 5 человек погибли и 33 пострадали

CentralAsia (KZ) - На китайский город Гуанчжоу 27 апреля обрушилось сильное торнадо, в результате которого погибли 5 человек и 33 пострадали. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua.

Власти заявили, что 141 промышленное здание было повреждено. Но ни один жилой дом не обрушился.

Торнадо началось в 15:00 по местному времени. Метеостанция в деревне Лянтянь, примерно в 2,8 км от места возникновения торнадо, зарегистрировала максимальный порыв ветра 20,6 м/с.

По данным агентства, на место немедленно были направлены спасатели из городского управления по ЧС, управления погоды, пожарной безопасности, водоснабжения и здравоохранения.

Предварительное расследование, проведенное провинциальным метеорологическим бюро, установило, что торнадо имел интенсивность третьего уровня из пяти и что он переместился на расстояние приблизительно одного километра.

По состоянию на 22:00 по местному времени, основные поисково-спасательные работы на месте были завершены.

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