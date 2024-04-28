Более 50 тыс. выходцев из Центральной Азии незаконно пересекли границу США в 2023 году, - СМИ

CentralAsia (CA) - Более 50 000 выходцев из Центральной Азии незаконно пересекли границу США в 2023 году. Об этом пишет Daily Mail.

Сенатор-республиканец Стив Дэйнс сообщил журналистам, что «высокопоставленный» источник из Центральной Азии выразил обеспокоенность по поводу потенциальных спящих террористических ячеек в США. Источник также сообщил, что в 2023 году более 50 000 выходцев из Центральной Азии пересекли границу США.

По данным Информационной палаты по доступу к транзакциям (TRAC), некоммерческой организации, которая отслеживает судебные слушания по вопросам предоставления убежища, в настоящее время по меньшей мере 40 000 граждан Центральной Азии ожидают разбирательства в суде по вопросам предоставления убежища в США.

Из этих граждан Центральной Азии 17 000 - из Узбекистана, 7 000 - из Кыргызстана, 3 000 - из Таджикистана, 2 700 - из Казахстана и 2 000 - из Туркменистана.

В августе 2023 года более десятка мигрантов из Узбекистана, просивших убежища в США, находились под следствием после того, как ФБР обнаружило, что контрабандист, который помог им перебраться в страну, был связан с ИГИЛ.

С октября по меньшей мере 50 человек, включенных в список террористов ФБР, были арестованы при пересечении границы в США.