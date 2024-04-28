В нескольких штатах США бушует торнадо, 6 человек пострадали

CentralAsia (KZ) - В США 6 человек пострадали в результате торнадо, обрушившихся на несколько штатов. Об этом сообщил CNN.

Сперва торнадо обрушилось на штаты Небраска и Айова, затем охватило части штатов Канзас, Муссури и Оклахому.

Четверым пострадавшим в округе Потаваттами, штат Айова оказали помощь, в Омахе, штат Небраска, за медпомощью обратились два человека с незначительными травмами.

В округе Поттаваттами в результате торнадо были повреждены примерно 120 домов и промышленных зданий.

В целом около 9 млн человек проживают на территориях, где наблюдаются торнадо.

В воскресенье, 28 апреля, также возможны разрушительные штормы от Техаса до Висконсина. Сильные торнадо возможны от Небраски до Техаса, включая Даллас, Остин, Оклахома-Сити, Талсу, Канзас-Сити и Уичито.

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