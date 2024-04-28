The Mongolz стала первой азиатской командой, вышедшей в плей-офф ESL Pro League

CentralAsia (MNG) - ESL Pro League, одна из крупнейших лиг CS2 (Counter Strike 2), была запущена ESL (Electronic Sports League), одной из крупнейших электронных спортивных организаций.

В 19-й ESL Pro League участвуют 32 лучшие команды мира, собравшиеся в Сент-Джулиансе (Мальта), а также две команды, представляющие Азию, одна из которых — The MongolZ из Монголии.

25 апреля сборная Монголии, являющаяся лидером рейтинга в Азии, провела свой второй матч против G2 Esports, одного из лидеров мирового рейтинга.

На первой карте The MongolZ выбрала Ancient, ребята maaRaa взяли верх с соотношением 13-4. (Эрдэнэдалай «maaRaa» Баянбат (родился 13 апреля 1990 г.) — монгольский профессиональный тренер по Counter-Strike 2, а также бывший профессиональный игрок и тренер по Counter-Strike: Global Offensive). Но после победы со счетом 13-7 над выбранным G2 Esports Anubis серия завершилась со счетом 2-0.

Таким образом, очевидно, что The Mongolz выйдет в плей-офф из группы «Б», став первой азиатской командой, сыгравшей в плей-офф ESL Pro League.

Через два дня они сыграют с чемпионами мира, командой Team Vitality из Франции, за групповое первенство.

Свой первый матч The Mongolz выиграли у Team Falcons со счетом 2-1 (Mirage 13-3, Nuke 9-13, Ancient 13-11). Однако команда G2 Esports вчера победила другого представителя азиатского континента, китайскую команду TYLOO, со счетом 2-0 (Ancient 13-6, Inferno 13-10).

Кроме того, в ESL Pro League Season 19 участвуют две команды, представляющие страны Тихоокеанского региона, одна из которых — команда FlyQuest с тренером из Монголии. FlyQuest — американская киберспортивная организация, связанная с командой NBA Milwaukee Bucks. На следующей неделе они сыграют свою первую игру против чемпионов мира Natus Vincere.

источник: middleasiannews.com

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