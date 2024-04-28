Брат Салтанат Нукеновой возмущен использованием образа его погибшей сестры для сбора средств

Салтанат Нукенова

CentralAsia (KZ) - Айтбек Амангельды требует прекратить использовать фотографии Салтанат Нукененовой для сбора средств.

Он отмечает, что люди открывают аккаунты с ее изображением для того, чтобы собрать деньги на лечение и другие нужды. Но больше всего его возмущает, что фотографии и видео с ней используют для увеличения продаж.

«Я требую, чтобы удаляли фотографии и видео Салтанат со всех публикаций со сборами средств на лечение и тому подобное. Использовать изображения Салтанат с целью повысить охваты для продаж — это низко и мерзко. Особенно, когда используют ее имя для увеличения продаж своих курсов», ‒ написал в Instagram Айтбек Амангельды.

Айтбек Амангельды также предостерег подписчиков от перевода денег на указанные в таких публикациях счета на неизвестные цели. Он заявил, что семья Салтанат не объявляла о сборе средств.

«Пожалуйста, будьте внимательны и трижды думайте перед тем, кому вы переводите. Вы можете случайно даже террористические организации спонсировать и получить за это реальный срок заключения, либо мошенников в лучшем случае кормить», ‒ обратился к подписчикам брат Салтанат.

Ранее Айтбек Амангельды заявил своим подписчикам, что Салтанат сама ответит на вопрос о роли Раимбека Баталова в ее деле.

Напомним, накануне закончилось судебное следствие по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью. Процесс транслируется в прямом эфире, поэтому за ним следят во многих странах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения