В Индонезии произошло извержение вулкана Ибу. Высота выбросов дыма составила 3,5 км

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В 00:37 по местному времени на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку на востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу. Об этом сообщил Национальный центр вулканологии и снижения геологической опасности.

Извержение продлилось 206 секунд. Вулкан выбрасывал пепел на высоту до 3,5 км над своей вершиной. Ему присвоен второй уровень опасности из четырех.

Центр вулканологии и снижения геологической опасности призвал людей не посещать районы в радиусе 3,5 км от кратера вулкана. Власти посоветовали людям носить маски и очки на открытом воздухе и готовиться к падению вулканического пепла.

Вулкан Ибу расположен на высоте 1325 м над уровнем моря. Индонезия, известная частой сейсмической и вулканической активностью из-за своего расположения на Тихоокеанском «Огненном кольце», регулярно переживает подобные явления.

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