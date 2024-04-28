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В Узбекистане все министерства переедут в «Новый Ташкент»

CentralAsia (UZ) -  Органы исполнительной власти Узбекистана будут перенесены на территорию города Новый Ташкент. Предложения по этому поводу должны быть разработаны в течение 3 месяцев.

Это было определено в постановлении президента «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике».

Согласно решению, координационному совету по строительству города Новый Ташкент (председатель - премьер-министр Абдулла Арипов) в течение 3 месяцев необходимо внести предложение по перемещению органов исполнительной власти республики на территорию города Новый Ташкент, эффективному использованию их административных зданий и направлению средства от их продажи на строительство административных зданий.

Президент страны Шавкат Мирзиеев сообщал, что государственные учреждения постепенно переедут в Новый Ташкент, а на месте нынешних зданий откроются гостиницы, объекты сферы услуг и торговли.

Новый город находится на востоке Ташкента в районе парка Новый Узбекистан.

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