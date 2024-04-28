Автобус въехал в людей на остановке в Алматы: Мужчину, ударившего женщину-водителя, приговорили к 8 годам лишения свободы

CentralAsia (KZ) - Дархан Ахметжанов, ударивший водителя автобуса, был приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщает vlast.kz.

Вечером 22 декабря 2023 года в Алматы пассажирский автобус врезался в людей, стоявших на остановке, и столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. В результате ДТП погибли три человека, четыре пострадали. Причиной аварии стал конфликт пассажира с женщиной-водителем: мужчина ударил водителя во время движения автобуса, она потеряла сознание, после чего неуправляемый автобус сбил людей.

Мужчине предъявили обвинения по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана (Хулиганство) и 3 части статьи 351 УК РК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее к смерти двух и более лиц).

Помимо тюремного срока подсудимый будет обязан выплатить вдове потерпевшего 6,3 млн тенге, а также 5 млн тенге за моральный ущерб. Осиротевшему вследствие ДТП Е.Б. подсудимый обязан выплатить 10 млн тенге.

Претензии пострадавших и семей потерпевших к водителю автобуса суд оставил без рассмотрения, так как обвиняемым на суде был только Ахметжанов.

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