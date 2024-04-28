Март 2024 года побил прошлые рекорды по температуре, - Европейская служба климатических изменений

CentralAsia (KZ) - Март 2024 года является десятым самым жарким месяцев подряд, начиная с 1940 года. Об этом сообщила Европейская служба климатических изменений Copernicus.

Глобальная приземная температура воздуха в марте составила 14,14°C, что на 0,73°C выше среднего значения для марта 1991-2020 годов и на 0,1°C выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года.

Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (апрель 2023 – март 2024) является самой высокой за всю историю наблюдений и на 0,7°C превышает средний показатель за 1991–2020 годы, сообщает Copernicus.

Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что март 2024 года продолжает череду климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана, причем это будет 10-й рекордный месяц подряд.

Март 2024 года был на 1,68°C теплее, чем средняя температура марта соответствующего доиндустриального периода (1850-1900 гг.). Также последние 12 месяцев были на 1,58°C выше доиндустриального уровня и это были самые теплые 12 месяцев за всю историю наблюдений.

Также особенностью марта стала влажность. В большей части Западной Европы март 2024 года был более влажным, чем в среднем: осадки, относительная влажность приземного воздуха и приземная влажность почвы (за некоторыми исключениями, например, на востоке Испании).

На Пиренейском полуострове, в северной Италии и на юге Франции прошли штормы, вызвавшие проливные дожди. Восточная Скандинавия и некоторые районы северо-западной России также были более влажными, чем в среднем, в то время как остальная часть Европы оставалась более сухой, чем в среднем.

Австралия пережила исключительно влажный месяц: в некоторых частях Северной Америки, в Центральной Азии, Японии, на большей части Аравийского полуострова, на Мадагаскаре и в некоторых частях Южной Америки он был влажнее среднего.

Глобальная средняя температура поверхности моря также находится на рекордно высоком уровне и составляет 21,07°C, что незначительно выше 21,06°C, зафиксированного в феврале. Как показано в Climate Pulsе, температура океана уже более 12 месяцев находится на беспрецедентно высоком уровне, сообщает Copernicus.

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