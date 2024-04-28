Ирак принял новый закон: За однополые отношения грозит тюремный срок до 15 лет

CentralAsia (KZ) - Парламент Ирака 27 апреля принял законопроект, вносящий поправки в закон о борьбе с проституцией 1988 года. Согласно новому закону, за однополые отношения грозит тюремный срок до 15 лет. Об этом сообщает CNN.

Также по новому закону, трансгендерам и врачам, проводящим операции по смене пола, грозит до трех лет тюремного заключения, однако он исключает случаи медицинского вмешательства с целью «лечения врожденных дефектов для подтверждения пола человека» по постановлению суда.

Наказания менее суровы, чем те, которых первоначально добивался Раад аль-Малики, независимый иракский депутат, представивший законопроект в августе 2023 года. Депутат предлагал ввести наказание в виде пожизненного заключения и смертной казни за однополые отношения.

Однако 170 законодателей из 329, присутствовавших на субботнем заседании парламента, высказались за принятие законопроекта о смягчении приговоров.

Мохсен Аль-Мандалави, исполняющий обязанности спикера парламента, заявил, что новое законодательство направлено на «защиту моральной основы» общества.

Правозащитники осудили этот шаг.

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