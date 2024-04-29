Вице-спикер Венгрии Лежак посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял заместителя спикера Национального собрания Венгрии Шандора Лежака и заместителя председателя парламентской группы дружбы Венгрия-Монголия Арпада Потапи, а также других официальных лиц.

В начале встречи спикер Занданшатар выразил благодарность высоким гостям за участие в Международной конференции «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию», пожелав им приятного пребывания в Монголии.

Венгрия является важным партнером Монголии в Восточной Европе и поддерживает активные и постоянные отношения и сотрудничество даже в трудные времена. Спикер Занданшатар подчеркнул частые взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и выразил удовлетворение углублением отношений между двумя странами.

Председатель с теплотой вспомнил свой официальный визит в Венгрию в марте прошлого года, где было обсуждено много важных вопросов, достигнуто взаимопонимание и подписаны документы о сотрудничестве. Этот визит был примечателен тем, что это был первый визит на уровне спикера парламента Монголии за 17 лет, направленный на расширение двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях.

Вице-спикер Национального собрания Венгрии Шандор Лежак выразил благодарность спикеру Занданшатару Гомбожаву за приглашение принять участие во второй конференции «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию» и отметил, что это его первый визит в Монголию.

В последнее время глобальных геополитических вызовов была отмечена важность укрепления мира и активизации международного и регионального сотрудничества для преодоления любых трудностей совместными усилиями. Обе стороны согласились с важностью отношений между двумя парламентами и парламентскими группами в углублении сотрудничества между двумя странами.

Они обменялись мнениями о выборах Великого Государственного Хурала Монголии в июне 2024 года и выборах Евросоюза.

Монголия и Венгрия установили дипломатические отношения 28 апреля 1950 года, поддерживают дружественные отношения и сотрудничество.

источник: middleasiannews.com

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