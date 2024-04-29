Дэвид Кэмерон присоединился к уроку языка и погладил лошадей во время визита в Монголию

CentralAsia (MNG) - Лорд Дэвид Кэмерон завершил пятидневную дипломатическую кампанию по Центральной Азии серией камерных визитов в Монголию.

Министр иностранных дел, страстный любитель конного спорта, в пятницу позировал фотографам, гладив лошадей в резиденции Их-Тэнгэр, премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Ранее в тот же день лорда Кэмерона приветствовал глава государства Хурэлсух Ухнаа на встрече в традиционной гер-палатке в президентском дворце в Улан-Баторе.

Он рекламировал преимущества изучения английского языка, принимая участие в уроке языка с юными учениками в столичной школе.

На вопрос студентов, чем он занимается в свободное время, министр иностранных дел пошутил: «Свободного времени не так много, но когда оно у меня есть, я люблю готовить, гулять и кататься верхом».

Позднее после посещения Их-Тэнгэра министру было подарено традиционное седло. Он находился в Центральной Азии в рамках усилий по укреплению связей в сфере торговли, безопасности и охраны окружающей среды в регионе.

Министр иностранных дел выразил надежду, что эта поездка станет «началом чего-то очень серьезного». Он сказал лидерам, что хочет дать странам Центральной Азии «выбор» между партнерством с Великобританией, а также с Россией и Китаем, которые соперничают за влияние в регионе.

В пятницу он подписал «дорожную карту совместного сотрудничества» между Великобританией и Монголией, цель которой — проложить путь к более тесным дипломатическим отношениям.

Он объявил о выделении 50 миллионов фунтов стерлингов по всему региону в течение трех лет, включая удвоение суммы финансирования стипендий Chevening, которые позволяют иностранным студентам приезжать в британские университеты.

Понятно, что лорд Кэмерон считает, что министерству иностранных дел необходимо сделать больше для поддержки Монголии, особенно после того, как страна решила сделать английский, а не русский своим вторым языком.

После этого решения он обещает Улан-Батору еще 10 миллионов фунтов стерлингов, но, как говорят, планирует добиваться большей поддержки страны.

Во время поездки лорд Кэмерон также выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия использует своих соседей по Центральной Азии для обхода санкций Великобритании, экспортируя товары в бывшие советские государства, прежде чем переправить их в Москву.

Частично этот визит является попыткой установить более тесные связи с лидерами, имеющими прямую связь с президентом Владимиром Путиным, чтобы узнать больше о его взглядах на войну и прояснить позицию Великобритании.

Источники в министерстве иностранных дел сообщили, что Россия была ключевым вопросом в центре большинства переговоров, но обсуждались и другие угрозы, в том числе крупная кампания по вербовке Исламским государством (ИГ) в Таджикистане.

Источники сообщили, что он сказал лидерам в Душанбе, что осознает, что они находятся «на передовой линии нашей борьбы» с ИГ.

Министерство иностранных дел надеется, что соглашения о «дорожной карте», подписанные с рядом стран, послужат первым шагом на пути к укреплению экономических и культурных отношений.

Но источники в министерстве иностранных дел Казахстана подчеркнули проблемы, которые ставит перед страной необходимость сбалансировать ее связи с Россией и Западом, сравнивая ее позицию с «табуретом на трех ножках».

Несмотря на сохранение нейтральной позиции в отношении войны на Украине, многие бывшие советские государства в регионе, включая Казахстан, уже давно зависят от Москвы в своей экономике и безопасности.

В конце поездки лорд Кэмерон сказал: «Мы должны признать, что, возможно, мы не являемся величайшей державой в мире, но мы должны предлагать людям, как люди здесь, в Монголии, и по всей Центральной Азии, предлагать им предоставляется выбор работать с нами».

источник: middleasiannews.com

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