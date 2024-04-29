Художественная выставка «Красота без границ» открылась в Китайском культурном центре в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В пятницу в Китайском культурном центре в Улан-Баторе открылась художественная выставка под названием «Красота без границ», посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.
На выставке было представлено 24 картины китайской художницы Чжан Мэйцзюань и монгольской художницы Соелмаа Цэгмид.
По словам организаторов, основная цель выставки – укрепить культурные связи между двумя странами, продемонстрировать красоту жизни и индивидуальное мировоззрение художников обеих стран через жанр китайской живописи, предметом которой являются растения, цветы и птицы.
Выставка проводится Китайским культурным центром в Улан-Баторе совместно с Союзом монгольских художников, Комитетом нематериального культурного наследия Ассоциации искусств и ремесел Китая, Центром литературно-исторических исследований Народного правительства провинции Шэньси и Школой искусства и дизайна Пекинского технологического университета.
Выставка продлится до 26 мая.