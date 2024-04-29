В Монголии создадут животноводческие кооперативы с бесплатной землей и льготными кредитами

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

CentralAsia (MNG) - По словам руководителя администрации правительства Амарбаясгалана Дашзэгвэ, один кооператив будет бесплатно владеть 5 га земли.

Движение «Новые кооперативы - процветающие животноводы» стартовало в Монголии, объединенные хозяйства получат бесплатно землю и кредиты по низким процентным ставкам. Об этом сообщил на собрании, посвященном открытию движения, ее инициатор, руководитель администрации монгольского правительства Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

«Владельцы домашнего скота могут добровольно создавать кооперативы, которые получат в кредит 20-50 млн тугриков (около $6-15 тыс.) с годовой ставкой 6% сроком на 3-5 лет. Один кооператив будет бесплатно владеть 5 га земли, где можно вести собственное производство по переработке мяса, кожи, шерсти, кашемира», - сказал инициатор нового кооперативного движения.

Он добавил, что людям, работающим в традиционном кочевом животноводстве Монголии все труднее преодолевать природные бедствия. Прошедшая необычайно холодная зима с обильными снегопадами, вызвавшая гибель более семи млн животных, может повториться в будущем.

«По мере увеличения поголовья скота необходимо реформировать действующую отрасль, которая становится все беднее. Животноводы берут кредиты у банков под самые высокие 20-24%, но живут на самые низкие доходы. Если так будет продолжаться, скотоводческий сектор не восстановится, а жизнь его работников ухудшится», - отметил Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

источник: ТАСС

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