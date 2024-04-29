В Монголии прошел 23-й региональный конкурс студентов вузов «Мост китайского языка»

Л. Хавар, студентка первого курса Финансово-экономического института Монголии

CentralAsia (MNG) - В пятницу в столице Монголии прошел 23-й региональный конкурс студентов высших учебных заведений «Мост китайского языка».

Тема конкурса 2024 года — «Один мир, одна семья». Всего в нем приняли участие 22 студента из шести монгольских университетов. Финал был разделен на три части, включая программную речь, лотерею и шоу талантов. Участники продемонстрировали свои знания и владение китайским языком, а также понимание китайской культуры.

На этот раз победителем стала Л. Хавар, студентка первого курса Финансово-экономического института Монголии. Она будет представлять Монголию на международном студенческом конкурсе «Мост китайского языка», который пройдет в Китае.

Нынешний отборочный тур конкурса организован компанией Chinese Testing International и Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете по инициативе посольства Китая в Монголии.

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