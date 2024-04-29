В Монголии впервые написали «Диктант Победы» на монгольском языке

CentralAsia (MNG) - Шестая международная патриотическая акция «Диктант Победы» впервые прошла на монгольском языке сразу в нескольких городах и регионах Монголии, тест включал вопросы о советско-монгольской победе на реке Халхин-гол. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с самой массовой площадки диктанта в Русском доме Улан-Батора.

«Диктант Победы» в Монголии впервые проходит как на русском, так и на монгольском языках. Поэтому для участников акции мы подготовили две площадки: для носителей русского языка и для тех, кто не знает его», - рассказала директор Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

Она добавила, что также впервые в тест на знание истории событий 1941-1945 гг. внесли пять вопросов о битве на реке Халхин-гол. Акция в Монголии в этом году проходила два дня. Сначала 26 апреля в исторической акции приняли участие 150 монгольских школьников из совместных российско-монгольских учебных заведениях.

Российский центр науки и культуры 27 апреля принял учеников школы при посольстве РФ в Монголии, россиян-соотечественников, а также общественных деятелей и всех желающих. Результаты монгольских участников «Диктанта Победы-2024» будут известны 9 мая.

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