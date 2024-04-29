Посол Индии в Монголии вручил верительную грамоту президенту

CentralAsia (MNG) - 26 апреля 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Монголии Атул Малхари Готсурве вручил верительную грамоту Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух поздравил и пожелал успехов послу Атулу Малхари Готсурве с его новым назначением и выразил удовлетворение углублением отношений «стратегического партнерства» между Монголией и ее «духовным соседом» Индией. Президент отметил, что Монголия и Индия поддерживают дипломатические отношения уже более семи десятилетий, а два народа имеют исторические, культурные и религиозные связи с древних времен.

Президент выразил уверенность, что новоназначенный посол приложит все усилия для обогащения отношений и сотрудничества новым содержанием, укрепления политических отношений, успешной реализации крупных проектов и программ, что станет свидетельством двустороннего сотрудничества, в частности, будет способствовать вводу в эксплуатацию Нефтеперерабатывающий завод идет по графику.

Посол А.М. Готсурве выразил приверженность укреплению отношений между двумя странами, расширению сотрудничества в области безопасности, обороны, горнодобывающей промышленности, цифровых коммуникаций, образования и гуманности, а также уделению особого внимания вводу в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода.

70-летие дипломатических отношений между Монголией и Индией будет отмечаться в 2025 году.

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