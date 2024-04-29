Европейский союз и Монголия укрепляют партнерство в интересах «зеленого» устойчивого развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский союз совместно с правительством Монголии организует консультативный семинар высокого уровня по вопросам разработки мер по обеспечению устойчивого развития Монголии в зеленом масштабе. В результате этих консультаций будет разработана и внедрена рамочная программа действий на сумму около 14 млн. евро.

Аксель Никайз (Axelle Nicaise), посол Европейского союза в Монголии, подчеркивает важность партнерства и ответственности за результаты этих консультаций для определения будущих действий в области «зеленого» устойчивого развития. Европейский союз рассматривает Монголию в качестве ключевого партнера в продвижении устойчивых и «зеленых» инвестиций и вместе демонстрирует, что демократия, связанная с ценностными инвестициями, может обеспечить на местах. Мы хотим создать прочные и устойчивые связи, а не зависимости — между Европой, Монголией и миром и построить новое, более экологичное и устойчивое будущее для будущих поколений.

Многолетняя ориентировочная программа ЕС (MIP) для Монголии на 2021-2027 годы является стратегией партнерства, согласованной с целями Vision 2050 и выполнением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В приоритетной области МИП 1: «Зеленое устойчивое развитие» ЕС готовится к разработке крупной акции ЕС в размере около 14 миллионов евро.

сельское хозяйство, лесного хозяйства и Профессионально-техническое образование и профессиональная подготовка (ТВЕТ) в Монголии.

В ходе консультаций высокого уровня с основными докладами, посвященными стратегическому видению линейных министерств и национальных движений, «Миллион деревьев», «Продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение» и «Здоровый монгольский» были представлены уважаемыми советниками президента, министров и заместителей министров. После консультаций высокого уровня были проведены технические консультации с ключевыми сотрудниками министерств, правительственных заинтересованных сторон, международных организаций, гражданского общества и частного сектора в определении областей, на которые могут быть нацелены новые действия ЕС.

Процесс всеохватных консультаций имеет ключевое значение для осуществления устойчивых действий на местах, которые принесут пользу местным общинам и согласуются с приоритетами правительства.

Для Европейского Союза Монголия является наиболее ценным партнером. С момента установления дипломатических отношений в 1989 году ЕС тесно сотрудничал с Монголией через ее переход к демократии и рыночной экономике. С открытием делегации в 2017 году диалог и партнерство углубили и диверсифицировали. Приоритетными направлениями партнерства с Монголией на 2021-2027 годы являются:

Зеленое устойчивое развитие и Демократическое и экономическое развитие.

источник: middleasiannews.com

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