Главком ВСУ: Ситуация на фронте обострилась, российская армия имеет тактические успехи

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Российская армия активно атакует по всей линии фронта в Украине и имеет тактические успехи на некоторых направлениях, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ситуация на фронте обострилась, по всей его линии на неделе продолжались тяжелые бои — войска РФ сосредоточили усилия на ряде направлений, создав значительное преимущество в силах и средствах. «Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток», — написал военный в своем телеграм-канале 28 апреля.

На купянском направлении войска РФ сосредоточились на селах Стельмаховка и Берестово и имели там частичный успех, но были остановлены подразделениями ВСУ, рассказал Сырский. На лиманском направлении российская армия ведет наступление в районе села Терны, на северском — в районе Белогоровки и Раздолевки, но везде безуспешно. На краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, отметил главком ВСУ.

Наиболее сложная ситуация, по словам Сырского, сложилась на покровском и кураховском направлениях.

«Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», - сообщил главком.

На севере Украины признаков непосредственной подготовки к наступательным действиям нет, однако на харьковском направлении ведется наращивание российских войск, также сообщил главком ВСУ.