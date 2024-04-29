16-летний сын Кадырова назначен куратором Российского университета спецназа в Чечне

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Он сообщил в Telegram, что принял решение по просьбе руководителя учебного заведения.

«По просьбе дорогого брата, руководителя Российского университета спецназа Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями»,— написал Кадыров по итогам открытия соревнований по тактической стрельбе «Свои люди» на базе университета в Гудермесе.

Это не первая должность 16-летнего Адама Кадырова. В декабре 2023 года он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. До этого Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

Российский университет спецназа находится в Гудермесе и готовит, кроме спецназовцев, также телохранителей и военных журналистов.