В США на студенческих акциях задержаны 900 человек, в том числе кандидат в президенты от партии «зеленых»

CentralAsia (CA) - В американских университетах не прекращаются акции в поддержку Израиля и Палестины. В общей сложности задержаны 900 человек, в том числе кандидат в президенты от партии «зеленых» Джилл Стайн. Произошли стычки между пропалестинскими и произраильскими активистами.

900 человек были задержаны за последние 10 дней, посчитала The Washington Post. The New York Times днем ранее насчитала больше 700 задержанных. Как пишет WP, это самая сильная реакция полиции на студенческий активизм за последние годы. Опрошенные газетой эксперты считают, что это создает множество потенциальных проблем для правоохранительных органов.

Как передает Reuters, протесты не утихают по всей стране. Аресты участились, а в Калифорнийском университете произошли стычки произраильских и пропалестинских активистов. В учебном учреждении рассказали, что ситуация ухудшилась, когда некоторые демонстранты прорвались через барьер, установленный для разделения групп протестующих. Активисты толкали друг друга, выкрикивали лозунги и оскорбления, зафиксированы случаи, когда демонстранты обменивались ударами.

Джилл Стайн была задержана в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Она пришла поддержать протест против связи университета с войной в Газе. Об этом сообщается на ее странице в соцсети X.

Как пишет WP, некоторые протесты проходят мирно, некоторые сопровождаются столкновениями протестующих друг с другом. Некоторые университеты обратились за помощью к полиции из-за многочисленных сообщений о проявлениях ненависти, антисемитских высказываниях и насилии. В некоторых университетах происходили стычки полиции и протестующих. Правоохранительные органы сообщали о применении «химических раздражителей» и электрошокера.

Протесты в США усилились на фоне одобрения поставки помощи Израилю. Волна демонстраций произошла после того, как полиция задержала больше 100 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке 18 апреля.

Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли больше 34 тыс. палестинцев, больше 77 тыс. человек пострадали.