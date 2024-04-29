Подсудимых Бишимбаева и Байжанова не привезли в суд. Прения по их делу перенесли

CentralAsia (KZ) - Подсудимых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова не успели вовремя привезти в суд, поэтому заседание перенесли.

29 апреля в 10:00 в столичном суде планировали начать судебные прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Однако судья Айжан Кульбаева сообщила, что конвой с подсудимыми задерживается.

«Главное судебное разбирательство должно проходить с обязательным участием подсудимых в зале судебного заседания. Учитывая, что в конвойной службе возникли неполадки и подсудимые будут доставлены после 11:00, по нашим сведениям, главное судебное разбирательство откладывается до 14:30. Пока конвой приедет, будет где-то 12:00, а часа не хватит, чтобы провести судебное заседание», – сказала Айжан Кульбаева.

Судья объявила перерыв до 14.30.

Судебные прения по делу будут проходить 29, 30 апреля, а также 2 и 3 мая. Возможно, они продолжатся и 4 мая.

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