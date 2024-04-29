Торнадо в США: Погибли пять человек, в Оклахоме режим ЧС

CentralAsia (CA) - По центральной части США ударили несколько десятков торнадо, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе четырехмесячный ребенок. Травмы получили около 100 человек, сообщает The Associated Press.

Без электричества остались более 20 тыс. человек.

Четыре человека погибли в Оклахоме, во многих районах этого штата объявлено чрезвычайное положение.

Особенно сильно пострадал расположенный в Оклахоме город Салфер. Там торнадо уничтожил много зданий в центре города, опрокинул автомобили и автобусы и сорвал крыши с домов в радиусе 15 кварталов.

Еще один человек умер в штате Айова.

Торнадо начались в США в пятницу. В субботу, по предварительным сведениям американской метеослужбы, скорость ветра некоторых из торнадо превышала 218 км в час.

По нескольким штатам также ударили штормы, которые за несколько часов принесли до 18 см осадков.