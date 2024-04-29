Международный уголовный суд Гааги может выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху, - Тhe New York Times

CentralAsia (CA) - Власти Израиля готовятся к выдаче Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников из-за военной операции в секторе Газа, сообщили The New York Times пять осведомленных источников.

По их словам, израильские власти могут быть обвинены в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, которое боевики палестинского движения ХАМАС совершили 7 октября. Еще одним поводом для обвинения может быть препятствование доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Одновременно с этим суд рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС. Однако неясно, кому они могут быть предъявлены и за какие преступления, говорят источники NYT.

Как отмечает издание, подобное решение МУС в большинстве стран мира будет воспринято как унизительный моральный упрек в адрес Израиля, который в течение всей войны в секторе Газа сталкивался с негативной международной реакцией. Также, по словам одного из источников NYT, это может повлиять на военную кампанию против ХАМАС.

По данным израильской газеты Maariv, Нетаньяху очень встревожен возможностью выдачи ордера на арест и в последние дни старался предотвратить такое развитие событий. В частности, он провел множество телефонных разговоров в попытке отменить потенциальное преследование, включая разговор с президентом США Джо Байденом.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. В Кремле после этого заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС и считает решения суда ничтожными с юридической точки зрения.