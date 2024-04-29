Частным организациям в России запретили прием экзаменов по русскому языку у мигрантов

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CentralAsia (CA) - Теперь в России экзамены у иностранцев по русскому языку, истории страны и основам законодательства будут принимать только университеты и государственные организации. Об этом 27 апреля сообщило Министерство науки и высшего образования РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, все 12 вузов, уполномоченных проводить тесты для приезжих, расторгли контракты с коммерческими партнерами. Таким образом, оценкой знаний иностранцев займутся только госструктуры. В Минобрнауки также заверили, что в скором времени площадки для таких экзаменов появятся во всех регионах РФ.

«Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский на совещании с руководителями вузов.

Пресс-служба Минобрнауки напоминает, что соответствующее поручение глава ведомства Валерий Фальков дал подчиненным 17 апреля. В частности, он попросил:

до 1 мая исключить коммерческих партнеров из процедуры;

заключить договоры с госвузами в регионах, чтобы за проведение экзаменов в каждом субъекте РФ отвечал конкретный местный университет;

усилить контроль за процессом оценки знаний и выдачи сертификатов, при выявлении нарушений немедленно информировать правоохранительные органы.

Сейчас право на проведение экзамена для иностранцев по русскому языку, российской истории и законодательству имеют 12 организаций: девять университетов из структуры Минобрнауки, еще два, подведомственных Минпросвещения, а также учреждение правительства Москвы.

Отмечается, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и задержания предполагаемых участников нападения, среди которых оказались граждане Таджикистана, в России организовали проверку органов, выдающих иностранцам разрешения на проживание в стране. В частности, были выявлены нарушения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь следователи обнаружили канал незаконной миграции, в рамках уголовного дела взяли под стражу пятерых человек, в том числе руководителя языкового центра тестирования одного из вузов и его заместителя. По версии правоохранителей, эти люди проводили фиктивные экзамены, а сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства выдавали за деньги. Документы продавали по 15 тысяч рублей ($160). Таким образом, ежемесячно чиновники получали преступные доходы в размере около 7,5 млн рублей (почти $80,5 тысячи).

В Москве по аналогичному делу были задержаны пять человек, среди которых — сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Вскоре за ненадлежащий контроль над процедурой проведения экзамена для иностранцев была уволена ректор института Наталья Трухановская.