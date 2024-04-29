CentralAsia (KZ) - В Алматы охранника морга подозревают в изнасиловании трупов, пишет Zakon.kz.
Как сообщил журналист Михаил Козачков, вычислили подозреваемого благодаря сотрудникам ломбарда, куда он пришел закладывать свой телефон. Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему, и обнаружила контент 18+.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.
Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Санкция 314-й статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере более 11 млн тенге ($24,8 тыс), общественных работ и лишения свободы сроком до трех лет.
Следствие продолжается.