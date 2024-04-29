С середины недели в Узбекистане потеплеет

// фото Белека Мусаева

CentralAsia (KG) - В течение рабочей недели по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет. Лишь по областям Ферганской долины завтра 30 апреля местами возможен кратковременный дождь.

После значительного похолодания, наблюдавшегося в прошедшие выходные, температурный фон начнёт повышаться, и с середины недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов Цельсия, местами — до +31. Ночная температура повысится до +10…+15 градусов.

Ветер восточный 7−12 м/с, 1 мая местами усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

По горным районам Узбекистана 29−30 апреля местами кратковременные дожди. В высокогорьях осадки (дождь, снег), в зонах выше 2000 м сохраняется лавинная опасность.

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С 29 апреля по 3 мая без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура в понедельник и вторник в пределах +21…+24 градуса, 1−3 мая повышение до +25…+29. Ночью ожидается повышение температуры до +12…+15.

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