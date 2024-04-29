В Таджикистане осталось 25 ветеранов Великой Отечественной Войны

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на сегодня, 29 апреля 2024 года, осталось 25 участников Великой отечественной войны. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Совете ветеранов войны и труда республики.

По данным Совета, в прошлом году ветеранов было 43 человек, но, по данным СМИ, сообщалось, что 37.

В 2005 году в Таджикистане насчитывалось 9 тыс. 900 ветеранов ВОВ, в 2020 году – 168, в 2021 году – 98, в 2022 году – 59 участников ВОВ.

«За 19 лет ушли из жизни 9 тысяч 875 ветеранов Великой Отечественной Войны», - сообщили в Совете.

Больше всех ветеранов ВОВ осталось в Хатлонской области – 10 человек, в Согде – 6, в Душанбе -4, в РРП - 5 человек.

Самому пожилому участнику Великой Отечественной Войны Рашиду Каримову, проживающему в селе Шохамбари Гиссарского района, в этом году исполняется 112 лет - он родился 9 мая 1912 года.

Душанбинцу Халиму Хайдарову исполняется в этом году 105 лет. Азиз Кодиров из Шахринава в этом году встречает 102-летие.

Душанбинцу Мухтору Заргарову сегодня, 29 апреля, исполнилось ровно 100 лет, а житель района Абдурахмона Джами Гульмурод Тагоев отметит свой вековой юбилей 1 мая.

Отмечается, что из Таджикистана на фронтах ВОВ воевали около 300 тыс. человек, из них погибли и пропали без вести 92 тыс. человек.

В списках Совета ветеранов войны и труда Таджикистана числятся 290 ветеранов тыла.

Каждый год 9 мая и 22 июня Таджикистан вспоминает и чествует героев Великой Отечественной войны, ушедших на фронт в 1941 году.

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