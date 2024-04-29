Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

Жерар Депардье

CentralAsia (CA) - Актер Жерар Депардье задержан французской полицией для допроса по делу о сексуализированном насилии, сообщает AFP со ссылкой на источник.

BFMTV передает, что актер был взят под стражу в полицейском участке в Париже.

Утром 29 апреля актера вызвали к следователям после того, как две женщины обвинили его в насилии, пишет Le Figaro. По их словам, инциденты произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году во время съемок картины «Маг и сиамцы», и в 2021 году — картины «Зеленые ставни».

Депардье обвинения отвергает.

Первая жалоба на актера поступила от женщины, которая работала на съемочной площадке ассистенткой. На момент произошедшего ей было 24 года. Она утверждает, что во время съемок в 2014 году Депардье «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова».

Другая жалоба на Депардье была подана в полицию в феврале нынешнего года, в ней актера обвиняют в нападении, сексуальных домогательствах и сексистских заявлениях. Заявительница утверждает, что в 2021 году актер схватил ее за ноги в коридоре, зажал между бедрами, трогал за талию, грудь и ягодицы, а также сказал, что собирается заняться с ней сексом. Чтобы остановить Депардье, «потребовалось вмешательство третьих лиц», пишет BFM TV.

После того, как о произошедшем узнала съемочная группа, актера заставили извиниться, но, по словам женщины, он постоянно называл ее «шлюхой» до конца съемок.

Французского актера Жерара Депардье не в первый раз обвиняют в сексуализированном насилии. В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел документальный фильм, в котором четыре женщины обвинили актера в насилии, две из них заявили, что Депардье их изнасиловал. Кроме того, издание Mediapart весной 2023 года публиковало расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера. Депардье обвинения отрицает.