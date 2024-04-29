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Начало мая в Казахстане будет дождливым и холодным

CentralAsia (KZ) -  30 апреля – 2 мая на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, а отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха, сообщает «Казгидромет».

1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны ожидаются сильные осадки, ночьюне исключен переход дождя в снег. На юго-востоке также возможны грозы и град.

В целом по республике синоптики прогнозируют усиление порывистого ветра, ночью в северных, восточных регионах – туман.

На севере, востоке и в центре Казахстана похолодает ночью до 0+5 тепла, заморозки 1-6 градусов, днем до +5+13 тепла. Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, здесь температура воздуха ночью понизится до +2+7 градусов, заморозки 2 градуса, днем будет до +15+25 тепла.

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