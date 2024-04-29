Главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона раскритиковали за аренду роскошного самолета стоимостью $52,6 млн для тура по Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона раскритиковали за то, что он нанял роскошный самолет стоимостью примерно 42 миллиона фунтов стерлингов ($52,6 млн) для недавнего тура по Центральной Азии, сообщает Тhe Guardian.

На прошлой неделе министр иностранных дел совершил поездку на Embraer Lineage 1000 с пятидневным визитом в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

Чартерная фирма Union Aviation, эксплуатирующая самолет, сообщила на своем веб-сайте, что на этом судне работает сомелье, который помогает пассажирам с выбором вин. Также компания предлагает меню с едой для «самых требовательных пассажиров».

Также на самолете есть собственный обеденный стол и отдельная зона отдыха с удлиненными диванами и плазмой.

Теневой генеральный прокурор от лейбористов Эмили Торнберри раскритиковала Кэмерона в своем Twitter (X).

«Я понимаю, что Дэвиду Кэмерону может понадобиться арендовать самолет во время путешествия в несколько стран за одну неделю, но это не оправдывает расходы сотен тысяч фунтов стерлингов за счет налогоплательщиков на наем одного из самых роскошных частных самолетов на рынке», – отметила она.

Перед поездкой Кэмерона британское правительство заявило, что министр иностранных дел использует визит для содействия возможностям для британского бизнеса и объявит о 50 млн фунтов стерлингов ($62,7 млн) нового финансирования для поддержки суверенитета и независимости государств в регионе.

В прошлом году предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли раскритиковали за счет в около 400 тысяч евро ($428 тыс), когда он использовал тот же тип самолета для восьмидневного тура по Карибскому бассейну и Латинской Америке.

Главу правительства Риши Сунака также критиковали за его приверженность авиаперелетам на короткие расстояния для путешествий в Великобритании.

Также правительство Сунака критиковали из-за решения отправить самого Сунака, министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и короля Чарльза III на климатическую конференцию COP28 в Дубае отдельными самолетами.