Совместное выступление министра иностранных дел Монголии и министра иностранных дел Великобритании

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон совершил официальный визит в Монголию 25-26 апреля 2024 года по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. Визит является долгожданной возможностью подтвердить партнерство между Монголией и Соединенным Королевством и еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами.

Дипломатические отношения Монголии и Соединенного Королевства установлены 23 января 1963 года, а в 2023 году им исполнилось 60 лет. Сегодня британско-монгольское партнёрство основано на общих демократических ценностях и распространяется на широкий спектр секторов, включая торговлю и инвестиции, поддержание мира, защиту планеты и биоразнообразия, а также культурное сотрудничество.

В ходе двухдневного визита министр иностранных дел Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провели политические дискуссии по двусторонним вопросам. В программу были включены культурное представление монгольской музыки и танца, а также посещение средней школы, в которой внедрена программа обучения английскому языку от британского образовательного учреждения Pearson.

В ходе своего официального визита министр иностранных дел Дэвид Кэмерон нанес визиты вежливости г-ну Хурэлсуху Ухнаа, президенту Монголии, и г-ну Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, премьер-министру Монголии.

В ходе официальных переговоров обе стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и подтвердили согласие на расширение сотрудничества в таких областях, как торговля и экономика, культура, образование, туризм, цифровое управление, геология, а также договорились запустить новую инициативу по поддержке Обучение английскому языку для учителей Монголии. Они также обсудили двустороннее сотрудничество для продвижения повестки устойчивого развития, а также вклад каждой страны в решение проблемы изменения климата посредством своих национальных инициатив, таких как обязательство Монголии «Миллиард деревьев».

Министры иностранных дел двух стран подписали «Дорожную карту совместного сотрудничества в направлении всеобъемлющего партнерства», которая еще больше укрепляет партнерство «третьего соседа». Документ включает обязательства в области торговли, культурных связей, окружающей среды, образования, науки и технологий, прав человека, здравоохранения и миротворчества. Обе страны также подписали Меморандум о взаимопонимании по важнейшим минералам, который обеспечивает основу для партнерства для продвижения торговли и инвестиций в важнейшие полезные ископаемые, обмена опытом в области картирования и исследования важнейших минеральных ресурсов, а также соблюдения экологических, социальных и управленческих стандартов и продвижения инициатив прозрачности.

источник: middleasiannews.com

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