Великобритания общает поддержку в размере £10 млн на реализацию программ английского языка. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон посетил сегодня школу № 23 вместе с министром образования и науки Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном в рамках своего визита в Монголию и ознакомился с внедрением программы английского языка Pearson.

Программа английского языка Pearson реализована в 38 школах в экспериментальном порядке в 2022-2023 учебном году. В этом учебном году обучаются около 140 тысяч детей в 5-6 классах всех государственных общеобразовательных школ. Число учеников, обучающихся по программе Pearson, увеличится в следующем учебном году.

Общий закон об образовании, принятый в 2023 году, узаконил использование английского языка в качестве основного иностранного языка, изучаемого школьниками. Поэтому, чтобы обеспечить реализацию закона, с 1 сентября 2024 года учащиеся 3-х классов начнут изучать английский язык. В этом контексте педагогические работники будут проходить подготовку и переподготовку. Министр иностранных дел Соединенного Королевства выразил поддержку реализации программы английского языка и сообщил, что предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов на 3 года.

Помимо программы английского языка Pearson, наша страна сотрудничает с Кембриджским университетом в сфере образования. В этом контексте шаг за шагом осуществляется создание и укрепление международно признанной системы общего образования.

Также в сотрудничестве с организацией Times Higher Education, определяющей рейтинг университетов мира, впервые был составлен национальный рейтинг высших учебных заведений, действующих в Монголии в 2023 году. Сотрудничество будет продолжаться, и рейтинги будут регулярно обновляться. Мы также работаем с AQA в Англии над укреплением нашей национальной системы оценивания.

За последние годы программу Chevening в Англии окончили более 200 студентов из нашей страны. Мы работаем над увеличением суммы стипендий и количества студентов, имеющих на это право. Таким образом, сотрудничество между Великобританией и Монголией в сфере образования все больше расширяется.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения