₮25 млрд потратят на дроны, роботов и одежду для экстренных служб

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании правительства было решено заложить в госбюджет ₮25 млрд на увеличение и улучшение оснащения экстренных служб. Это пожарные дроны, роботы, оборудование и одежда для пожарных, соответствующие международным стандартам.

Также запланировано обучение для повышения потенциала аварийного персонала. Для увеличения их мощности обсуждалось увеличение численности существующих поисково-спасательных и противопожарных подразделений.

Правительство Монголии принимает меры по увеличению числа сотрудников, но в настоящее время наблюдается 60-процентная нехватка человеческих ресурсов. Иными словами, дефицит составляет 60 процентов от общего числа офицеров по сравнению с населением.

Трое из 10 человек имеют соответствующую одежду для экстренных служб. Но не все сотрудники мобилизуются одновременно.

За последние два года их зарплата выросла вдвое. В прошлый раз он увеличился на 25 процентов. Хотя зарплаты растут, социальные вопросы по-прежнему важны. Таким образом, жилищная политика будет реализована.

источник: middleasiannews.com

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