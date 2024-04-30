₮25 млрд потратят на дроны, роботов и одежду для экстренных служб

- Монголия, происшествия
- 5:31, 30 апреля 2024
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CentralAsia (MNG) - На очередном заседании правительства было решено заложить в госбюджет ₮25 млрд на увеличение и улучшение оснащения экстренных служб. Это пожарные дроны, роботы, оборудование и одежда для пожарных, соответствующие международным стандартам.
Также запланировано обучение для повышения потенциала аварийного персонала. Для увеличения их мощности обсуждалось увеличение численности существующих поисково-спасательных и противопожарных подразделений.
Правительство Монголии принимает меры по увеличению числа сотрудников, но в настоящее время наблюдается 60-процентная нехватка человеческих ресурсов. Иными словами, дефицит составляет 60 процентов от общего числа офицеров по сравнению с населением.
Трое из 10 человек имеют соответствующую одежду для экстренных служб. Но не все сотрудники мобилизуются одновременно.
За последние два года их зарплата выросла вдвое. В прошлый раз он увеличился на 25 процентов. Хотя зарплаты растут, социальные вопросы по-прежнему важны. Таким образом, жилищная политика будет реализована.
источник: middleasiannews.com