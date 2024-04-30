В Монголии выпущено предупреждение о лесостепных пожарах

CentralAsia (MNG) - Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии в понедельник выпустило предупреждение о лесостепных пожарах.

«Из-за сухой и ветреной погоды на большей части территории Монголии весной 2024 года ожидается повышенный риск внезапного возникновения лесостепных пожаров», — говорится в официальном сообщении.

В связи с этим управление призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака осторожно обращаться с огнем, а также не разводить костры, не бросать окурки и не выжигать траву во время прогулки в лесных и степных районах страны.

С начала 2024 года в Монголии было зафиксировано в общей сложности 44 лесостепных пожара, в результате было уничтожено 435658 га лесов и пастбищ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения