В Монголии 26 партий и две коалиции представили документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 26 политических партий и две коалиции представили свои документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Монголии для участия в парламентских выборах 2024 года. Об этом в понедельник сообщил ЦИК Монголии.

Лидеры партий и коалиций пообещали, что будут строго соблюдать Конституцию, Закон о выборах Великого государственного хурала /парламент/ и законодательные акты, касающиеся всеобщих выборов 2024 года.

Согласно закону, ЦИК должна принять решение о регистрации партий и коалиций для участия в выборах в течение пяти дней с момента получения документов.

Парламентские выборы в Монголии запланированы на 28 июня 2024 года. Монголам предстоит выбрать 126 депутатов высшего законодательного органа страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, оставшиеся 48 — по пропорциональной системе.

Выборы признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Монгольские граждане могут голосовать с 18-летнего возраста и баллотироваться с 25-летнего возраста.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.

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