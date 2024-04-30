В Монголии ограничат миграцию граждан на 60 дней

CentralAsia (MNG) - В связи с предстоящими выборами в Великий Государственный Хурал в стране объявлено о приостановке регистрации миграции граждан.

Согласно Закону о выборах, гражданская миграция приостанавливается на 60 дней до голосования. В этом году гражданская миграция будет закрыта с 29 апреля по 29 июня. Ранее миграцию приостановили с 1 февраля, но граждане жаловались, что еще слишком рано. Проблемы с регистрацией детских школ и детских садов возникли из-за миграционного вето.

Список избирателей составляется на основании постоянного адреса избирателя. Поэтому необходимо выполнить миграцию до указанного периода.

Монголы, проживающие за границей, проголосуют за дни с 20 по 23 июня, выбрав один день. Для граждан, проживающих за рубежом, процесс голосования отличается от нашего. Прежде всего, им необходимо до 15 июня подать заявление в посольство своей страны для регистрации в списке избирателей. Также следует проверить список избирателей перед днем голосования.

Также сообщается, что в столице Монголии зарегистрировано 1 730 000 граждан. В предварительном списке избирателей в целом по стране зарегистрировано 1 миллион 940 тысяч избирателей.

Также гражданам рекомендовано обратиться лично в Главное управление по делам регистрации в случае, если по адресу постоянного проживания человека зарегистрированы люди, которые незнакомы или не являются членами семьи, необходимо подать жалобу на burtgel.gov.mn.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения