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Научный комплекс строится стоимостью ₮150 млрд

CentralAsia (MNG) -  25 апреля на пленарном заседании парламента Монголии обсуждался проект закона «О науке и технологиях» и представленные вместе с ним законопроекты.

Статья 38.2 Конституции Монголии гласит: «Правительство утверждает комплексную политику в области науки и техники, а затем утверждается основное направление экономического и социального развития страны».

По инициативе президента строится Комплексный научный комплекс стоимостью ₮150 млрд. Это инвестиции, которых не было за последние 60 лет. Работы над этим комплексом завершатся весной следующего года.

За последние 10 лет в фонде науки и технологий было проведено около 4500 исследований на сумму ₮190 млрд. На каждое исследование было потрачено ₮20 млн.

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