Новое здание Национальной библиотеки откроется на этой неделе

CentralAsia (MNG) - После 10 лет строительства новой Национальной библиотеки в этом году Государственная комиссия приняла здание. Новое здание имеет 11 этажей и 16 читальных залов, способных одновременно обслуживать 530 человек. Читальные залы обоих корпусов временно закрыты в связи с переездом.

Процесс переезда полностью завершен, и библиотека начнет работу с 1 мая.

Работы по перемещению книг начались 3 апреля. Планируется, что они будут продолжаться восемь дней. Ответственность за движение взяли на себя сотрудники и руководители Национальной библиотеки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения