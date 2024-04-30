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Новое здание Национальной библиотеки откроется на этой неделе

CentralAsia (MNG) -  После 10 лет строительства новой Национальной библиотеки в этом году Государственная комиссия приняла здание. Новое здание имеет 11 этажей и 16 читальных залов, способных одновременно обслуживать 530 человек. Читальные залы обоих корпусов временно закрыты в связи с переездом.

Процесс переезда полностью завершен, и библиотека начнет работу с 1 мая.

Работы по перемещению книг начались 3 апреля. Планируется, что они будут продолжаться восемь дней. Ответственность за движение взяли на себя сотрудники и руководители Национальной библиотеки.

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