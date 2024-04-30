экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Конная полиция будет патрулировать кемпинг под Улан-Батором

CentralAsia (MNG) -  Конная полиция начала работать на этой неделе, чтобы предотвратить ущерб граждан от преступлений и нарушений, поскольку погода становится теплее. Конные патрули снижают уровень преступности в районе улицы Улан-Батора и бассейна реки Туул. Правительство Монголии объявило 2023-2024 годы «Годом визита в Монголию». Таким образом, количество конных патрулей будет продолжать увеличиваться.

Преимущество конных патрулей состоит в том, что они могут быстро действовать в районах, куда невозможно добраться на автомобиле или пешком.

На данный момент 12 офицеров конной полиции патрулируют территорию в шести направлениях. В мае и июне количество конных патрулей будет увеличено до 30, и они будут действовать в районе Горхи-Тэрэлж, палаточной зоне, районах Хан-Уул, Баянзурх и бассейне реки Туул. Также во время фестиваля Наадам конные патрули будут играть роль пропаганды традиционной культуры и ознакомления с ней туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com