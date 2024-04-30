Конная полиция будет патрулировать кемпинг под Улан-Батором

CentralAsia (MNG) - Конная полиция начала работать на этой неделе, чтобы предотвратить ущерб граждан от преступлений и нарушений, поскольку погода становится теплее. Конные патрули снижают уровень преступности в районе улицы Улан-Батора и бассейна реки Туул. Правительство Монголии объявило 2023-2024 годы «Годом визита в Монголию». Таким образом, количество конных патрулей будет продолжать увеличиваться.

Преимущество конных патрулей состоит в том, что они могут быстро действовать в районах, куда невозможно добраться на автомобиле или пешком.

На данный момент 12 офицеров конной полиции патрулируют территорию в шести направлениях. В мае и июне количество конных патрулей будет увеличено до 30, и они будут действовать в районе Горхи-Тэрэлж, палаточной зоне, районах Хан-Уул, Баянзурх и бассейне реки Туул. Также во время фестиваля Наадам конные патрули будут играть роль пропаганды традиционной культуры и ознакомления с ней туристов.

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