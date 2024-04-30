МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу России

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что в понедельник был вызван посол России в республике Семен Григорьев. Ему была вручена нота протеста в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана на территории России.

Также МИД заявил о «повсеместном нарушении» прав и свобод таджикистанцев в России.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

МИД Таджикистана 28 апреля сообщал, что в московских аэропортах застряли около тысячи граждан республики. Кроме того, СМИ писало, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. На фоне этого МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, по ее словам, проверки не связаны с национальностью граждан и носят временный характер. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание»,— заявила Захарова 27 апреля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения