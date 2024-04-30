Казахстан станет площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией

CentralAsia (KZ) - Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Алматы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору», — указано в сообщении,

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила «Интерфаксу» договоренность о встрече с азербайджанской стороной в Алматы, не уточнив дату, когда она состоится.

Между тем, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что при организации встречи власти республики не будут выступать посредниками.

«Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет, мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемые good offices», — приводит слова Смадиярова ТАСС.

О том, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном, президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 15 апреля во время визита в Ереван.

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