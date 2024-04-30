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Казахстан направит часть изъятых у олигархов $90 млн на борьбу с паводками
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) -  Комиссия по возврату незаконных активов Казахстана обратила в доход страны 40 млрд тенге (более $90 млн), которые ранее принадлежали казахским олигархам. Средства направят на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

«Одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге»,— сообщила пресс-служба правительства Казахстана в Telegram-канале.

Комиссия также одобрила подписание инвестиционных соглашений на 7 млрд тенге ($16 млн). Согласно документам, попавшие под действие закона о возврате незаконно приобретенных активов лица должны будут построить два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте. Как уточнили в правительстве, это позволит создать новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления налогов.

В июле 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов, которые в том числе были выведены за пределы страны. Власти уточняли, что это касается как физических, так и юридических лиц.

Паводки в Казахстане начались в конце марта. Токаев говорил, что они стали самым крупным бедствием в республике за последние 80 лет. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в десяти регионах, эвакуированы более 100 тыс. человек.

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