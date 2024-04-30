Бывший глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о январских беспорядках

Ерлан Тургумбаев

CentralAsia (KZ) - 29 апреля в Казахстане был задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Как сообщила Генпрокуратура Казахстана, это связано с расследованием обстоятельств массовых беспорядков в стране в январе 2022 года. Ранее он проходил по этому делу в качестве свидетеля.

Ерлан Тургумбаев задержан по статье о превышении власти и должностных полномочий, что привело к тяжким последствиям. Другие детали дела не разглашаются из-за наличия информации, содержащей государственную тайну.

Ерлан Тургумбаев работал в органах МВД Казахстана с 1984 года. В разные годы был начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета. В 2012 он стал замминистра внутренних дел. С 2019 Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД. Он был освобожден от должности в феврале 2022 года.

В январе того же года в Алматы и других городах Казахстана прошли массовые протесты в связи с ростом цен на сжиженный газ. В Алматы протесты переросли в беспорядки с участием вооруженных людей, сообщалось о столкновениях протестующих с силовиками. В результате погибли, по официальным данным, 238 человек. После 331 человек был осужден по статьям о краже, хищении оружия или его хранении.

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