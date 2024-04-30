Парламент Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах

CentralAsia (CA) - Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение резонансного проекта началось еще утром и вылилось в дебаты между членами правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.

Трансляция заседания велась на сайте парламента. Председатель комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, во время обсуждения проекта удалил из зала 14 депутатов от оппозиции за нарушение регламента парламента.

На фоне этого у здания парламента в Тбилиси началась акция сторонников правящей партии в поддержку законопроекта. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, у здания грузинского парламента установлена сцена. Участники прибывают к месту акции с государственными флагами Грузии в руках. В это же время, по сообщению Tbilisi life, акция против законопроекта проходит в тбилисском парке Ваке.

Еще один митинг противников законопроекта прошел вчера, 28 апреля. На нем произошли столкновения протестующих и полиции. Правоохранительные органы применяли перцовый газ. Задержаны несколько человек, в том числе бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вынесли на повторное рассмотрение в грузинский парламенте в апреле. Оппозиция в стране назвала проект аналогом российского закона об иноагентах. Проект уже прошел первое чтение, все это сопровождалось акциями протестов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето, если тот пройдет все чтения.